Lotnicze zdjęcia Żar sprzed stu lat. Właśnie tak wyglądało nasze miasto dawno temu

Historyczne zdjęcia lotnicze Żar robią wrażenie. Dziś, gdy tak modne jest fotografowanie z drona, mamy możliwość szybkiego porównania. Co się zmieniło? Czego już nie ma, które budynki zniszczono, gdzie powstały nowe. W naszej galerii możecie obejrzeć fotografie lotnicze Żar sprzed wielu lat.

Szalone lata 20 - te

- Pierwszy taki dom w Sorau podziwiał sam prezydent republiki weimarskiej Friedrich Ebert, który odwiedził nasze miasto 100 lat temu - podkreśla historyk. - Ciekawa jest pocztówka pokazująca basen w Lesie Miejskim. To dawny Schoeber Teich, który graniczył z Bielarnią Herrmanna w której znajdowała się popularna gospoda oraz tajemnicza pustelnia. Basen nie jest już podzielony na część męską i kobiecą - w szalonych latach 20. nikt już nie był tak pruderyjny. Dużą popularność pocztówki lotnicze zyskały w latach 30. za sprawą wydawnictwa Industrie-Fotografen Klinke & Co. Niemniej, także lokalni wydawcy, jak Heinrich Hornig, czy gigant, czyli Rauert und Pittius wydawali liczne pocztówki z lotniczymi widokami, wszak od 1934 działało już pierwsze żarskie lotnisko. Choć pierwszy samolot wystartował z naszego miasta już w 1911 r., a 1912 wylądował w trakcie lotu z Paryża do Kalisza duński pilot Niels Leth-Jensen, który lądował i startował z pola między Żarami, a Grabikiem.