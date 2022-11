Lubsko na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach sprzed wielu lat. Porównajcie, jak zmieniło się miasto Aleksandra Łuczyńska

Lubsko dawniej a dziś to niezwykłe zestawienia archiwalnych fotografii ze współczesnymi. To jednocześnie nazwa profilu, na którym prezentowane są zdjęcia Lubska. Dzięki nim możemy zobaczyć, porównać, jak bardzo zmieniło się miasto, chociaż niektóre charakterystyczne budynki wciąż stoją na swoim miejscu. Zajrzyjcie do tej niezwykłej galerii, naprawdę robi wrażenie.