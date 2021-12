Lubuscy strażacy dostaną ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze. Do Żar trafi nowe auto

Przetarg ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie dotyczy zakupu czterech pojazdów - ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tego typu specjalistyczne pojazdy mają w swoim wyposażeniu duży zapas wody w zbiorniku, dzięki czemu są szczególnie przydatne podczas walki z dużymi pożarami. Z racji posiadanych parametrów często są dysponowane do pożarów budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, ale też pożarów lasów, łąk oraz działań w trudnym terenie - mówi Dariusz Szymura, rzecznik prasowy KW PSP w Gorzowie.

Jeden wóz ma trafić do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, drugi będzie służyć w Sulęcinie, a dwa kolejne auta otrzymają jednostki w Żaganiu i w Żarach.

To jest kolejny element modernizacji strażackiego wyposażenia. Sukcesywnie wymieniamy starą flotę na nowszy sprzęt. Każda taka wymiana to nowe technologie i nowe standardy, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców, a strażacy mają więcej nowoczesnego sprzętu do ratowania życia i zdrowia ludzi, a także ich mienia - przekonuje Dariusz Szymura.