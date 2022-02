Lubuskie derby dla Mundialu Żary! Żaranie pozbawili fotela lidera AZS UZ Zielona Góra

To była ostatnia kolejka w ŻLF w rozgrywkach grupowych. Zostały do rozegrania tylko mecze półfinałowe i finały.

Pierwsza połowa dla lidera

Wypunktowali rywali

Na drugą połowę żaranie wyszli bardzo zmotywowani. Zaczęli prowadzić otwartą grę, co zaprocentowało wyrównującą bramką, a następnie objęciem prowadzenia. Wtedy kontuzji doznał zielonogórski bramkarz i między słupkami musiał stanąć zawodnik z pola, który włączał się do akcji ofensywnych swojego zespołu. Taka taktyka się opłaciła i AZS doprowadził do remisu. Potem wszystko potoczyło się lawinowo. Goście za wszelką cenę chcieli wygrać i postawili wszystko na jedną kartę. Zaatakowali w pięciu, zostawiając pustą bramkę, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. W ciągu dwóch minut zaranie strzelili 4 gole, ładując do przysłowiowego pustaka. Mundial Żary wygrał z Eko-Pol AZS UZ Zielona Góra 7:4 pozbawiając w ten sposób drużynę z Zielonej Góry fotela lidera rozgrywek.