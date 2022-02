Luksusowa rezydencja na sprzedaż w Sieniawie Żarskiej. Teraz i Ty możesz ją kupić! Sprawdź, ile kosztuje taki luksus hakma

Wille z basenami, lasami na własność, dostępem do jeziora, czy rzeki... Takie nieruchomości są na sprzedaż w Lubuskiem! Jak wyglądają te rezydencje? Naprawdę imponująco. Mają ogromne metraże (nawet po kilkaset metrów), otwarte przestrzenie i wszystko to, czego człowiek potrzebuje do odpoczynku: są tu sauny, baseny, jacuzzi, stajnie, rzeki, jeziora, korty tenisowe, a nawet.... lotnisko! Ile kosztuje taki luksus? Ceny zaczynają się od 900 000 zł, a kończą na... milionach. Zobaczcie, jak wyglądają te luksusowe wille i ile kosztują -------->