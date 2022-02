Luty 2022 w Żarach: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2022

Wczoraj przez Żary i powiat żarski przechodził orkan ,,Malik". Wichura spowodowała w regionie wiele zniszczeń. To m.in. pozrywane dachy i elewacje, połamane drzewa i konary, przerwy w dostawach prądu. W naszej galerii zobaczycie jak z żywiołem radzili sobie strażacy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Żar. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To pierwszy Targ Śniadaniowy w Żarach w 2022 roku. Tradycyjnie w Folwarku Zamkowym od rana można robić zakupy, kosztować pyszności. Hasło przewodnie w ostatnią niedzielę stycznia nie może być inn, niż "WOŚP". Niestety, z powodu szalejących wichur kilkoro dostawców nie dotarło, nie będzie też stoisk na dziedzińcu folwarku. W naszej galerii obejrzycie zdjęcia. Tradycyjnie, na targu są sery, miody, słodkie wypieki, makaroniki, produkty prosto z Włoch, ale także ubrania dla dzieci czy biżuteria.

Orkan ,,Malik" przechodzi przez województwo lubuskie. Strażacy interweniowali już 250 razy. Wyjeżdżali m.in. do połamanych gałęzi i drzew, zerwanych dachów i elewacji, ale też rozwozili agregaty do osób, u których zabrakło prądu, a są podłączeni do urządzeń podtrzymujących życie.