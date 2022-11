Magiczna, pełna uroku wycieczka wzdłuż zielonego szlaku niedaleko Żar. Pod drodze poznacie niezwykłą legendę

Zielony szlak turystyczny PTTK w powiecie żarskim ma ponad 76 kilometrów. Odcinek od Lipska do Jabłońca, to zaledwie jego fragment, ale jakże urodziwy i magiczny. Zwłaszcza jesienią, przy pięknej, słonecznej pogodzie, warto zwiedzić to miejsce. Zaczynamy od niezwykłego mostu nad rzeką Lubszą, tuż za znakiem "Lipsk Żarski". Na moście mamy jeszcze wyraźnie widoczną datę 1901, dookoła mnóstwo drzew, jedno z nich powalone w poprzek rzeki, wygląda wyjątkowo urokliwie. Następnie kierując się znakami "zielonego szlaku" idziemy scieżką wzdłuż rzeki Lubsza. Mijamy jeden z nielicznych już w tych okolicach stawów, w jego lustrze pięknie odbijają się korony drzew.

- Warto się tutaj wybrać rowerem lub pieszo, szlak jest bardzo ciekawy - zacheca Elżbieta Łobacz - Bącal, prezes żarskiego oddziału PTTK.