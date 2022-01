Mała Tęcza i Złoty Kłos na wspólnym noworocznym spotkaniu. Oba zespoły patronatem objął poseł

To miała być próba przed wyjazdem na festiwal do Będzina, a wyszło spotkanie noworoczne dwóch zespołów. Złoty Kłos i Mała Tęcza oraz sympatycy zespołów spotkali się w świetlicy w Olbrachtowie. Na spotkaniu pojawił się też poseł Jacek Kurzępa (PiS), który objął patronatem poselskim działalność kapel i dofinansował wyjazd Małej Tęczy do Będzina.

Mała Tęcza to już nie taki mały zespół, bo liczy kilkadziesiąt osób z trzech gmin w powiecie żarskim i żagańskim. Trzymamy kciuki za występ na festiwalu, który już niedługo.