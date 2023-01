Mała Tęcza z kolejnym wyróżnieniem na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. KAzimierza Szwarlika w Będzinie

Mała Tęcza zdobyła wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Liczący ok. sześdziesiąt osób, to młodzi mieszkańcy gminy Żary, Wymiarki i Przewóz. Do Będzina pojechali w okrojonym skłądzie, ale dali z siebie wszystko. Każde, nawet najdrobniejsze wyróżnienie na prestiżowej imprezie, to ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy dzieci oraz prowadzących zespół - Krystyny Starosty oraz Henryki Starosty. Zobaczcie, jak zaprezentowali się podczas festiwalu.