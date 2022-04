Malutka Iga z Łazu pod Żarami cierpi na rzadką chorobę genetyczną. Potrzebne jest ogromne wsparcie na leczenie dziecka

Niewielkie postępy

Podczas wizyty w Centrum Chorób Rzadkich we Wrocławiu padła wstępna diagnoza. Malutka Iga cierpi najprawdopodobniej na rzadką chorobę genetyczną. Profesor genetyki podejrzewa, że to zespół Pitta Hopkinsa. Dziewczynkę czekają badania genetyczne, których koszt to 7 tys. 500 zł. Na tym jednak wydatki na leczenie dziewczynki się nie kończą. Iga musi być pod stałą opieką poradni genetycznej, fizjoterapeuty, logopedy.