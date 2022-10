Malutki Olek ma złośliwy nowotwór wątroby! W drodze do lekarza rodzice mieli wypadek, stracili auto. Potrzebna jest pomoc

Oluś jest naszym całym światem i nie chcemy sobie wyobrażać co byłoby gdyby... Czujemy się bezradni wobec jego chorób, a w szczególności jednej z nich. Zadaje nam to ogromny ból, którego nie sposób opisać. Dowiedzieliśmy się, że Olek ma złośliwego raka wątroby Hepablastome. Informacja o raku zrujnowała nasze starania o jego dobre dzieciństwo. Długo zwlekaliśmy z decyzją o otwarciu zrzutki, ale brakuje nam już pieniędzy na wszystkie potrzeby, a robimy wszystko by je mieć. Organizujemy zbiórkę z nadzieją, zapewnienia Olkowi opieki najlepszych lekarzy oraz dostępności leczenia i pokrycia kosztów dojazdów. Kilka słów o Olusiu i naszym dotychczasowym życiu.

Oluś urodził się w 29 tygodniu ciąży. Dostał 1 pkt w skali Appgar. W czasie noworodkowym przeszedł 2 poważne operację (na oczka z powodu retinopatii i usunięcie przepukliny mosznowej ). Od urodzenia cierpi na dysplazję oskrzelowe płucną. Przeszedł dwukomorowy (nieurazowy) krwotok stopnia 2. Jego serce też jest chore (Niedomykalność zastawki trójdzielnej ,przerost prawej komory serca ,agenezja przewody żylnego+ nieprawidłowe ujście żyły pępowinowej do 4c lub RA). Urodził się z wadami układu naczyniowego , niedoczynnością tarczycy, dysmorfią (wynikająca z nieprawidłowego genu).

Czeka nas chemioterapia oraz, finalnie, przeszczep wątroby. Jako następny zabieg, gdy już wyzdrowieje z raka, jest operacja przepukliny pępkowej kresy białej. Jest pod kontrolą 10 specjalistów.(Pulmonolog, neurolog, okulista, audiolog, neurologopeda, endokrynolog, kardiolog, rehabilitacje, onkologia, neonatologia )

Nasze życie w większości polega na jeżdżeniu do specjalistów w Nowej Soli, Zielonej Górze, Świebodzinie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, a najprawdopodobniej dojdzie Warszawa.

Oluś jest małym wojownikiem, walczącym od samego początku. Mimo samopoczucia jest pogodnym, wesołym, 17 sto miesięcznym chłopcem. Większość swojego dzieciństwa spędza w szpitalu z powodów badań , infekcji i chorób.

Zbieramy także na pokrycie kosztów pożyczki na auto. Ponieważ mieliśmy wypadek jadąc na biopsję i niestety straciliśmy auto. Nie byliśmy w stanie kupić auta z własnej kieszeni, dlatego pożyczyliśmy 12 tysięcy na auto , które pozwoli na dojazdy do specjalistów i leczenie. Posiadamy całą dokumentację leczenia synka , jeśli ktoś chciałby zobaczyć. Nie jest to oszustwo bądź naciąganie. Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę ,oraz wsparcie okazane w inny sposób. Oluś i jego rodzice.