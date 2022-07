Mały ryneczek w Żarach. Kiedyś to miejsce tętniło życiem, dzisi zonie pustką. Zobaczcie zdjęcia

Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku to miejsce tętniło życiem. Rynek przy ul. kąpielowej przyciągał tłumy, było kolorow, swojsko. Stało tutaj kilkadziesiąt blaszanych bud, w których handlowano niemal wszystkim. Od ciuchów, przez kosmetyki, warzywa czy owoce.

Dziś to miejsce zionie pustką. Kilka lat temu mały rynek przeszedł gruntowny remont, ale na niewiele się to zdało, bo to miejsce nie cieszy się już taką popularnością, jak obecnie targowisko przy ul. Lotników. Zobaczcie sami.