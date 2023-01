Martwy wilk na trasie z Żar do Zielonej Góry. Zwierzę, najprawdopodobniej zostało potrącone przez samochód

Wilka leżącego na poboczu na trasie z Nowogrodu do Zielonej Góry, przy zjeździe na Kożuchów, we wtorkowy poranek zauważyli kierowcy.

Wilk podszedł do domu niedaleko Żar. Musimy się do tego przyzwyczaić

Wszystko wskazuje na to, że zwierzę zostało potrącone przez samochód i nie leżało na poboczu zbyt długo. Sprawę zgłoszono do straży miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim. - Pojechaliśmy, zrobiliśmy zdjęcie. Zawsze w podobnych przypadkach zgłaszamy to zarządcy dróg czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zajmuje się usunięciem zwierzęcia - informuje straż miejska.

