Mateusz Rola w programie "You Can Dance. Nowa Generacja". Nastolatek z Surowej pod Żarami jest już blisko finału!

Mateusz Rola mieszka w Surowej pod Żarami, jest uczniem Społecznej Szkoły Podstawowej i od kilku tygodni można oglądać jego zmagania w programie TVP "You Can Dance. Nowa generacja". Mateusz jest już coraz bliżej finału, znalazł się w pierwszej szóstce najlepszych tancerzy. To zasługa niesamowitego talentu, ale także głosów, które oddają na niego widzowie. W najnowszym odcinku "You Can Dance" czternastolatek zatańczył z Wiktorią do piosenki Lady Gagi "Poker face". Swoim występem para zrobiła prawdziwą furorę.