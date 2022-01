Miało być futsalowe święto w Żarach i było. Mundial zmierzył się w Pucharze Polski z mistrzem kraju z Chorzowa. Niestety żaranie odpadli

Początek wyrównany

Ambitnie i z chęcią dokopania lepszym

Miejscowi rozpoczęli mecz z animuszem byka, który chce rozszarpać torreadora na arenie, to znaczy próbowali coś strzelić, niestety bez powodzenia, ale przyznać im trzeba, że grali początkowe minuty jak równy z równym. Nikt nie będzie teraz dociekał, czy gracze ze Śląska pozwolili wyszaleć się młodym wilkom, kontrolując w pełni to co się działo na boisku, czy po prostu trener gości układał sobie w głowie, jak ma ustawić zespół, żeby wygrać, ale nie namęczyć się przy tym za bardzo. W każdym razie przyjezdni już w 4. minucie objęli prowadzenie po strzale Szymona Cichego. Ten gol podziałał na miejscowych jak płachta na byka. Rzucili się do ataku chcąc wyrównać. I atakowali, i atakowali. No i wiadomo jak to się skończyło. Drugim trafieniem Clearexu. W 13 minucie wynik podwyższył Mariusz Seget. Wydawało się, że teraz to gole dla przyjezdnych będą już kwestią czasu, ale nie z żaranami takie numery. Radek Romanowski już 30 sekund później strzelił kontaktowego gola i w hali zapanowała prawdziwa euforia. I lekkie niedowierzanie. Ale tylko na chwilkę, bo wtedy chorzowianie stwierdzili, że dosyć już zabawy w kotka i myszkę. W dwie minuty dołożyli do wyniku dwa gole i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 4:1 dla Clearexu.