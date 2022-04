Miasto będzie poprawiać alejki na nowej części części cmentarza w Żarach. Na razie urząd czeka na pozwolenie na budowę

W ostatnich dniach opinię publiczną w Żarach zbulwersowała wiadomość o zalanych grobach na nowej kwaterze Cmentarza Komunalnego w Żarach. Do nowych miejsc pochówku nie da się dojść, nie grzęznąć po…

Po miesiącu od wysłania pism odpowiadających na interpelację radnej miasto zdecydowało się jednak na poprawę istniejącej infrastruktury kwatery nr 2 w nowej części cmentarza i wystąpiło do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

-Zanim to nastąpi musi zostać wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego -informuje Marek Iwlew, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta w Żarach. -Po uzyskaniu takiej decyzji Starostwo będzie mogło wydać pozwolenie na budowę inwestycji: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym – utwardzenie części terenu.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARY

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm./, podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym – utwardzenie części terenu

Lokalizacja inwestycji: Żary, ul. Szpitalna, dz. nr 773, obr. 0002.

Z dokumentami można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury tutejszego Urzędu – pokój 214C (drugie piętro).

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu podanym wyżej w terminie 14 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 15.04.2022 r. (u prowadzącego sprawę codziennie w godz. 8oo – 15oo).

Małgorzata Fudali Hakman

Czy przebudowa alejek i ponowne utwardzenie terenu kwatery nr 2 na żarskiej nekropolii coś pomoże, okaże się po zakończeniu inwestycji.