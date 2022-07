Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką w Żarach już w poniedziałek. To 31. edycja imprezy, która rozpocznie się 1 sierpnia Aleksandra Łuczyńska

To już 31. edycja Międzynarodowych Plenerowych Spotkań ze Sztuką w Żarach. Impreza rusza 1 sierpnia i potrwa dwa tygodnie. Zobaczcie, co będzie sie działo w tym czasie w mieście. To teatry, widowiska uliczne, koncerty, plener malarski, czy warsztaty dla dzieci i młodzieży.