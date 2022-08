Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką w Żarach. Orfeusz i Eurydyka szukali się na żarskim rynku. Czy w końcu miłość zwyciężyła?

Fragmenty przedstawienia Eurydyka

Przedstawienie "Eurydyka", z którym aktorzy przyjechali do Żar z okazji 31. Międzynarodowych Plenerowych spotkań ze Sztuką "odwołuje się do ponadczasowych losów Orfeusza i Eurydyki, których miłość była mocniejsza niż śmierć. Zrozpaczony Orfeusz, nie mogąc się pogodzić z utratą swojej ukochanej, postanawia ją odnaleźć. Podczas swej wędrówki dociera do piekła pełnego szczurów, gdzie musi zmierzyć się ze swoimi wspomnieniami i rozterkami, i skonfrontować własne wyobrażenie tego, co znajduje się po drugiej stronie życia z rzeczywistością… Co jest prawdziwe, a co jest ułudą? Jak zakończy się wędrówka współczesnego Orfeusza? Czy w postpandemicznym świecie wystarczy nam miłości i odwagi, by odbudować wspólne życie?"-tak opisano spektakl na stronie teatru( http://www.tbp.org.pl/spektakle/eurydyka/ ).