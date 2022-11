Miejsce z klimatem-Ogród Japoński w Przesiece. Tutaj można przenieść się na chwilę, na Daleki Wschód

Tak pisza o sobie założyciele Ogrodu Japońskiego w Historia naszego ogrodu sięga lat 80 tych ubiegłego wieku, gdy na podmokłej łące, na której teraz rozpościera się ogród japoński, pojawiły się stawy oraz pierwsze orientalne nasadzenia. Na początku myśleliśmy o rodzinnej działce rekreacyjnej, potem o ogrodowym terenie z agroturystyką w roli głównej. Jednak dopiero kilkanaście lat temu postanowiliśmy stworzyć ogród, któremu przyświecałaby określona idea i zaczęliśmy szukać inspiracji. Koncepcje zmieniały się wielokrotnie, nigdy nie było jednego gotowego planu ogrodu, a tematyka pojawiła się drogą eliminacji. Nigdy nie planowaliśmy, że nasz ogród będzie dostępny do zwiedzania, ale wielokrotnie namawiani przez znajomych, w lipcu 2014 roku otworzyliśmy go dla wszystkich chętnych. Serdecznie zapraszamy do naszej Małej Japonii w Karkonoszach, miejsca które stworzyliśmy z wielką pasją i miłością. Jesteśmy przekonani, że odwiedziny u nas staną się dla Państwa fascynującym i niezapomnianym wspomnieniem