Mieszkańcy Gminy Żary dostali darmowe laptopy w ramach ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

We wtorek, 4 października, komputery z systemem operacyjnym Windows 11 i tablety odebrali z rąk Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary mieszkańcy Lubanic: Rafał Winecki z córką Karoliną oraz, Agnieszka Trzoska z synem Andrzejem Trzoskim i Jan Dominiak.

Sprzęt trafił do dzieci byłych pracowników dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych, uczęszczających do placówek szkolnych na terenie gminy.

Wójt Leszek Mrożek wręczył darmowe laptopy. Gmina Żary

Łączna wartość projektu to 187 tys. 739 zł. Gmina otrzymała z programu „Cyfrowa Gmina” na zakup sprzętu 114,5 tys. zł dofinansowania.

CZYTAJ TEŻ: