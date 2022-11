Mieszkaniec Żar fascynuje się przedmiotami z czasów PRL. To są prawdziwe perełki z minionej epoki, zobaczcie zdjęcia!

To niesamowita kolekcja gadżetów z epoki PRL. Każdy, kto urodził się co najmniej w pierwszej połowie lat 80 - tych i wcześniej, z sentymentem obejrzy tę galerię. Pan Piotr z Żar od lat kolekcjonuje przedmioty, które kojarzą mu się z dzieciństwem (urodził się w 1983 roku). Inspiracją są m.in. jego dawne zdjęcia, na których np. bawił się zabawkowym autobusem. Dokładnie taki sam udało mu się zdobyć do swojej kolekcji.