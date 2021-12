Mobilne Płuca są już w Żarach. Sprawdzimy, czym oddychamy w naszym mieście

Mobilne Płuca przyjechały do Żar we wtorek i stanęły koło parkingu przy galerii A10 na skrzyżowaniu ulicy Artylerzystów z Moniuszki. Żary to jedyne miasto w województwie i jedno z czterdziestu w całym kraju, w którym przeprowadzono podobną akcję. Jej inicjatorem jest Polski Alarm Smogowy.