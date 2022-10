Moje spotkanie "oko w oko z wilkiem"! Drapieżnik był niedaleko Żar. Zobaczcie gdzie! | ZDJĘCIA

Na spotkanie z wilkiem czekałam 5 lat. Jeździłam po okolicznych lasach mając nadzieję „ustrzelenia” tego rzadkiego zwierzęcia. Sprawdzałam, każdy sygnał i najbłahszą informację o spotkaniu wilka w okolicy. Nieraz wydawało mi się, że jestem już bardzo blisko zrobienia wymarzonego zdjęcia, jednak nigdy mi się nie udało stanąć z nim oko w oko. Nie znaczy jednak, że się poddałam…

Kilka dni temu, jadąc trasą Drożków-Żary, zaraz przed Grabikiem, zauważyłam kątem oka jakiś ruch na skraju pola. Zahamowałam instynktownie i stanęłam na poboczu. Pies? A może…

Oko w oko z wilkiem

Podekscytowana złapałam, leżący na siedzeniu obok, aparat i wyskoczyłam na jezdnię. Byłam dosłownie kilkanaście metrów od szarej, przyczajonej postaci w rowie. Podeszłam bliżej, modląc się w duchu, żeby to był wilk, a nie jakiś bezpański pies. Zwierzę podniosło głowę i na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Poczułam ciarki na plecach. To wilk!- pomyślałam entuzjastycznie. Ale nie jestem ekspertem i było to w tym momencie, myślenie życzeniowe. Gdy zwierzę zobaczyło, że się zbliżam, rzuciło się do ucieczki. Wilk, a raczej wilczyca(tego dowiedziałam się dużo później) majestatycznie przebiegła drogę i wskoczyła na pole po drugiej stronie, a następnie zniknęła w lesie. A ja podniosłam aparat do oka i mimo drżących z emocji rąk, starałam się uwiecznić to niezwykłe spotkanie, na które czekałam tyle czasu. Spotkanie człowieka z wilkiem jest bardzo rzadkie, dlatego trzeba docenić to niezwykłe wydarzenie. Małgorzata Fudali Hakman

Jak odbudowano wilczą populację

Dopiero później, gdy opadły emocje i wywietrzała adrenalina, dotarło do mnie, że było to wyjątkowe wydarzenie i że miałam ogromne szczęście.

To, co się stało, zmusiło mnie do zbadania jakie były losy tych zwierząt w ciągu ostatnich lat, bowiem wszystko co widziałam o wilkach, zaczerpnęłam tylko z kultowej książki Rudyarda Kiplinga, Księga Dżungli.

Historia wilków jest bardzo ciekawa

W roku 1995 okazało się, że populacja wilków drastycznie zmalała i był to wtedy gatunek zagrożony wyginięciem. Z tego powodu wilki zostały objęte ochroną w części Polski, a od 1998 zaczęły być chronione w całym kraju. Spowodowało to znaczący wzrost liczebności i zasięg bytowania tych zwierząt. W 2001 roku było w Polsce ok. 300 wilków. Dwa lata później już 690. Obecnie bardzo trudno jest je policzyć, ale z pewnością jest ich około 4 tysięcy i można je już spotkać na terenie całej Polski.

Mapa występowania wilków w Polsce