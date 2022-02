Morderstwo w kantorze w centrum Żar. Tajemnicza zbrodnia sprzed lat, do dziś nie schwytano sprawcy

Może uda nam się dotrzeć (teksty będą zamieszczone również w internecie) do światków tamtych wydarzeń. Może dziś nie będą się bali mówić i przyczynią się do złapania bandytów.

Nikt, nic nie widział

Prokurator dodaje, że sprawa ulegnie przedawnieniu po 30 latach. Do tego czasu, jeżeli pojawią się nowe okoliczności, śledztwo zostanie wznowione. - W ostatnim czasie pewien mężczyzna napisał do prokuratury i wskazał rzekomych sprawców. Jednak informacje nie potwierdziły się - dodaje K. Rubaszewski.

Wspomina Otto Weber, kierownik ówczesnego Merkurego: - Mnie akurat nie było w sklepie w czasie zdarzenia. Opowiadano mi, że klienci usłyszeli huk, nikt jednak nie zauważył, żeby ktoś uciekał. O motywach zabójstwa krążyły różne wersje. Ale jak było naprawdę, nikt nie wie.

Była pracownica sklepu opowiada: - Niczego nie słyszałam, ani nie zauważyłam. Mówili, że sprawcy weszli i uciekli od strony podwórka, bo do lombardu wchodziło się od podwórka.

W tamtych dniach miasto huczało od plotek. Wiele osób zastanawiało się jak to jest możliwe, że w środku dnia, w centrum miasta zastrzelono człowieka. Niektórzy bali się, że morderca zabije jeszcze inne osoby. Spekulowano na temat zbrodni, jedni opowiadali, że to zemsta za nieudaną transakcje, inni twierdzili, że to z zazdrości, bo podobno nic nie zginęło z kasy. Jakiś czas temu sprawa była omawiana w znanym programie telewizyjnym Michała Fajbusiewicza -"997". Nie przyniosło to jednak rezultatu.