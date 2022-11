Morsowanie z dzieckiem. Szajba z Lubska kąpie się z trzyletnią córką w zimnej wodzie. Marysia nigdy nie miała nawet kataru

Morsowanie z małym dzieckiem? Czemu nie. Trzeba to robić z głową i pamiętać o podstawowych zasadach. Arkadiusz Pawlukiewicz z Lubska, znany jako Szajba, już morsuje ze swoją córką. Marysia ma niespełna trzy lata. Pierwsze morsowanie zaliczyła na przełomie marca i kwietnia tego roku. Jesienią morsowała już w morzu, nad jeziorem Głębokie czy na Nowińcu.

Musi się rozgrzać

- Morsujemy z żoną od dziesięciu lat, w ogóle nie chorujemy. Marysi nie trzeba specjalnie namawiać, ale ważne, żeby nie była w wodzie długo. To są dosłownie chwile, jedno z nas wchodzi do wody i zanurzamy ją raz czy dwa, nie wolno moczyć głowy, i zaraz wyciągamy na brzeg. A wcześniej musi się dobrze rozgrzać, ale to bardzo energiczna i żywiołowa dziewczynka, więc z tym nie ma problemu. Po morsowaniu trzeba się znowu rozgrzać - opowiada Szajba.