Morsy już rozpoczęły sezon na Nowińcu w Lubsku. Członkowie stowarzyszenia Tri Aktywni Lubsko będą morsować całą zimę

Członkowie stowarzyszenia Tri Aktywni Lubsko rozpoczęli kolejny sezon na morsowanie 3 października w samo południe. Dwadzieścia osób kąpało się nad zalewem Nowiniec. Chociaż pogoda dopisała pięknie, dla morsów 15 stopni Celsjusza w wodzie to zdecydowanie za ciepło. Najbardziej optymalne warunki do morsowania to mróz i temperatura wody ok. 2 - 4 stopnie Celsjusza. Morsy spotykają się nad Nowińcem w każdą niedzielę o 12.00.