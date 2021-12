Morsy Żary. Coraz więcej chętnych na kąpiel w lodowatej wodzie. To niesamowite przeżycie twierdzą żarskie morsy

Oczywiście wszystkie morsy i foczki to twardziele i po wskoczeniu do wody bawili się świetnie, a nawet odśpiewali swojemu koledze tradycyjne "Sto lat" z okazji urodzin. Po 10 minutach w kunickiej lodówce, dostojnym krokiem wyszli na skuty mrozem i obsypany śniegiem brzeg. Za tydzień oczywiście znów wskoczą do wykutego w lodzie przerębla. Kto chce może to zrobić z nimi. Niesamowite przeżycia gwarantowane!

ZOBACZ WIDEO:WEJŚCIE MORSÓW DO WODY