Motokrew 2022 w Żarach. Black Eagles MC Poland już trzynasty raz zaprasza krwiodawców do udziału wielkiej akcji

Motokrew w Żarach to już tradycja. Klub motocyklowy Black Eagles MC Poland po raz trzynasty zaprasza do udziału w akcji. Nie tylko motocyklistów, ale wszystkie osoby chętne do oddawania krwi. 21 maja w parku przy u. Czerwonego Krzyża w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie można oddawać krew w specjalnym busie. O 13.00 zaplanowano tradycyjną paradę motocykli.