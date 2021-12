Mówi się trudno i walczy się dalej... Sokół Żary Basketball przegrał z liderem rozgrywek, ale niespodziankę czuć było w powietrzu

Postawili się liderowi

Przegrali w końcówce

Mecz był bardzo wyrównany. Nieprzypadkowo drużyna z Gorzowa jest liderem rozgrywek. To zespół, który ma jedną z najlepszych defensyw w rozgrywkach i naprawdę trudno przebić się przez szczelnie zasieki ustawione pod własnym koszem. tak było tez z żaranami, którzy w w czwartej kwarcie mieli ogromne problemy ze skutecznością, jeżeli dodać do tego dwie kontrowersyjne decyzje sędziowskie, po których padły punkty dla gości, to wynik mógł być tylko jeden. Niestety znów Sokolanie przegrali pojedynek w końcówce 54:62. Jaka jest przyczyna, że waleczni i ambitni koszykarze z Żar przegrywają kolejne spotkanie nas styku? Czy do brak sił, czy wiary w zwycięstwo powoduje, że nie mogą dociągnąć korzystnego wyniku do końca rywalizacji? Co na to trener, Radosław Barcz?

Wypowiedź Radosława Barcza

-Cieszy mnie, że drużyna podjęła walkę z liderem. W pierwszym meczu przegraliśmy ponad 30 pkt, a w rewanżu walczyliśmy do samego końca. Niestety znowu zadecydowały detale: Jedna, dwie trójki, kilka strat mniej i parę głupich fauli. Wiemy czego nam brakuje, ale na to potrzeba czasu i cierpliwości. Patrzę na to długofalowo, bo chcemy to budować długofalowo. Nie mogę zapominać, że jest to nasz pierwszy sezon i po głębszej analizie każdego meczu, patrzę na to nieco inaczej. Staram się wyciągać sporo wniosków, ale nie tylko to co jest negatywnego, bo mamy też sporo atutów. Wiem, że z każdym kolejnym meczem będzie to wyglądać coraz lepiej-podsumował Radosław Barcz, trener Sokoła Żary Basketball.

Fragmenty meczu: OBEJRZYJ WIDEO