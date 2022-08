Może to nie "Słoneczniki" van Gogha, ale takie niesamowite obrazy maluje natura. Zobaczcie te zdjęcia!

Słoneczniki to element polskiego krajobrazu

Najciekawsze jest to, że to co uważamy za kwiat słonecznika, jest w rzeczywistości kwiatostanem złożonym z mnóstwa małych kwiatów. Żółte płatki, umieszczone na zewnątrz tego kwiatostanu, są w rzeczywistości jedynie płatkami korony, wabiącej owady zapylające. Dlatego też każde z nasion słonecznika (stanowiące owoc tej rośliny) pochodzi od własnego kwiatu.