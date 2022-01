Można składać wnioski o kasę na remont zabytkowych kamienic w Żarach. Możecie skorzystać!

W tym roku znów można ubiegać się o środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Termin składania wniosków upływa 15 lutego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów brutto, jednak nie więcej niż 50.000 zł, lub też do 100% nakładów brutto, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź też w przypadku złego stanu zachowania zabytku, grożącego jego bezpowrotnym utraceniem.