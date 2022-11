Mrok kościoła rozpraszały tylko światła lampionów, czyli nastrojowe roraty [ZDJĘCIA,WIDEO]

To msza odprawiana ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę zwiastującą, że zostanie matką Jezusa. Zazwyczaj są odprawiane bardzo rano, zwykle o godzinie 6.00 .W wielu kościołach, by ułatwić wiernym uczestnictwo w tej adwentowej mszy, przenosi się ją na popołudnie. Roraty są niezwykle nastrojowe. Rozpoczynają się przy wyłączonych światłach, mrok kościoła rozpraszają jedynie świece i lampiony, przyniesione przez wiernych. Dzieci zazwyczaj na początku Mszy świętej idą w procesji do ołtarza z lampionami w rękach.