Mural na wiadukcie przy ul. Witosa w Żarach niszczeje. Jest interpelacja w tej sprawie, co na to pomysłodawca projektu

W odniesieniu do licznych głosów mieszkańców w sprawie niszczenia czy też samoistnych wad, jakie można zaobserwować na muralu przy ulicy Witosa chciałbym prosić o interwencję tutejszy Urząd. Jak zwracają uwagę żaranie, w wielu miejscach wiadukt jest popękany lub wystąpiła sól na powierzchni co bezpośrednio wpływa na estetykę i trwałość muralu, który został oddany dla mieszkańców w niedalekiej przeszłości - czytamy interpelacji złożonej podczas ostatniej sesji rady miasta

Dodają uroku...

Odpowiedzi z urzędu jeszcze nie ma. Pytamy mieszkańców Żar, co sądzą na ten temat. - Na pewno mural ożywił trochę to miejsce, jest kolorowo, trochę inaczej. Nie znam się na tym, ale takie malowidła potrzebują chyba jakiejś konserwacji, żeby co jakiś czas, ktoś zakonserwował to miejsce - uważa pan Radosław, który mieszka w okolicy.

Tymczasem Dawid Polok, pomysłodawca stworzenia muralu i radny miejski uważa, że nic złego się nie dzieje. - W mojej opinii wycieki solne jeszcze nie szkodzą muralowi a nawet dodają mu uroku - komentuje.

Jak wygląda dziś mural? Zobaczcie w naszej galerii.

