Muzeum w Żarach kiedyś działało w zamku. To było niezwykłe miejsce, obejrzycie je na niezwykłych pocztówkach Aleksandra Łuczyńska

Niezwykłe pocztówki ze zdjęciami wnętrz muzeum, które mieściło się dawniej w salach żarskiego zamku od 1930 roku. Chociaż tradycje muzealnictwa sięgają w Żarach końca XIX wieku. Zbiory, które w czasie wojny znajdowały się już w zamkowym muzeum, były dobrze zabezpieczone. Niestety, potem rozgrabione lub zniszczone. Dziś tylko na nielicznych pocztówkach możemy oglądać ślady dawnej świetności zbiorów muzealnych. Do niedawna należały one do żarskiego kolekcjonera Franciszka Łuckiewicza, obecnie są własnością Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego.