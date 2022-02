Na cmentarzu w Żarach można pływać kajakiem między grobami. Kto odpowiada za zalanie nowej kwatery? Małgorzata Fudali Hakman

W ostatnich dniach opinię publiczną w Żarach zbulwersowała wiadomość o zalanych grobach na nowej kwaterze Cmentarza Komunalnego w Żarach. Do nowych miejsc pochówku nie da się dojść, nie grzęznąć po kostki w błocie. Do niektórych grobów nie ma wcale dostępu, ponieważ dosłownie toną w wodzie i potrzeba łódki, żeby się do nich dostać i zapalić znicz albo złożyć kwiaty. Kto za to odpowiada? Dlaczego administrator żarskiej nekropolii nic nie zrobił?