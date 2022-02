Na niebie pojawiło się słońce, a czy na żarskim targowisku zrobił się ruch? Sprawdziliśmy! Małgorzata Fudali Hakman

Na żarskim targowisku trwa wyczekiwanie na stanowczo lepsza pogodę. Mimo ze na targu było dzisiaj więcej ludzi, to i tak do prawdziwego tłumu jeszcze daleko. Na straganach królują jabłka kapusta. Oprócz tego oczywiście kupimy wszystko co nie zamarznie na lutowym mrozie.