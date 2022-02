Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał... Skąd się wzięły przydrożne krzyże i kapliczki i dlaczego ludzie je stawiali? Małgorzata Fudali Hakman

Od lat jeżdżę drogami i bezdrożami naszego kraju. Wiele razy przejeżdżałam obok kapliczek i przydrożnych krzyży postawionych na rozstajach dróg. Niby je dostrzegałam, ale bardzo często umykały mi i traktowałam je jako nieodmienny element krajobrazu. A przecież one nie tylko należą do polskiego do folkloru, nie tylko stanowią ozdobę krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.