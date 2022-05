Nabór do szkoły muzycznej w Żarach. Już 12 maja w PSM kandydaci będą sprawdzać swoje umiejętności

Do 11 maja będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów chętnych do nauki w szkole muzycznej w Żarach. 12 maja o 15.00 zaplanowano badanie przydatności do nauki w szkole. Wystarczy mieć co najmniej 7 i nie więcej, niż 16 lat.

Instrumenty, na których będzie można się uczyć gry:

skrzypce

altówka

wiolonczela

gitara

fortepian

akordeon

flet

klarnet

saksofon

trąbka

puzon

perkusja