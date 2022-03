Nabór do żłobków w Żarach. Jak i gdzie składać podanie, terminy i ważne informacje dla rodziców dzieci Aleksandra Łuczyńska

Wkrótce ruszy nabór do żłobków w Żarach. Podanie można składać tylko do jednej placówki. Sprawdź najważniejsze informacje. Skąd pobrać dokumenty, do kiedy można się zgłaszać.