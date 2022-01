Nagroda za znalezienie cielaków z Piotrowa w gminie Przewóz. Zwierzęta uciekły z zagrody w noc sylwestrową, spłoszone hukiem petard

W noc sylwestrową dwadzieścia cieląt uciekło z gospodarstwa w Piotrowie w gminie Przewóz. Zwierzęta wystraszył huk fajerwerków. Do tej pory udało się odnaleźć jedenaście cieląt, dziewięciorga wciąż nie ma. Właściciele wyznaczyli nagrodę za pomoc w ich odnalezieniu. Wynajęli nawet specjalistę z dronem, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Poszukiwania cieląt z drona są utrudnione. Wszystko wskazuje na to, że zwierzęta spłoszone wystrzałami ukryły się w okolicznych lasach. Niektóre znaleziono aż osiem kilometrów od gospodarstwa.

- Mamy też sygnały, że mogą być w Karsówce (gmina Trzebiel). Może być tak, że ktoś je przechowuje gdzieś u siebie. sprzedać się ich nie uda, bo są zakolczykowane. Poza tym, teraz są na pewno wygłodzone, ciągle wystraszone. To są młode byki i jałówki, krzywdy nikomu nie zrobią - mówi Weronika Styś z gospodarstwa w Piotrowie. - Pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, to przez to, że cielaki są młode, szybko się wystraszyły. U sąsiada są krowy z cielakami i tam nic się nie wydarzyło. Nawet te, które wróciły do zagrody, jak usłyszały znowu huk petard, to były mocno wystraszone - dodaje.

W poszukiwaniach cieląt, tuż po nocy sylwestrowej, pomagali strażacy z OSP. - W przyszłym roku będziemy musieli pomyśleć o zabezpieczeniu zwierząt, one są naprawdę mocno wystraszone - dodaje pani Weronika.