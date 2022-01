Najbardziej zaniedbane, zapuszczone miejsca, kamienice w Żarach. To antywizytówki naszego miasta Aleksandra Łuczyńska

Najbrzydsze miejsca w Żarach. Są wśród nich zabytki, np. kamienica w Rynku, czy "Kreml", ale to także podwórka, zapuszczone miejsca. Niestety, nie brakuje takich antywizytówek w mieście.

Najbardziej zaniedbane, zapuszczone miejsca, budynki w Żarach. Niestety, jest ich bardzo dużo. Wiele z nich to zabytki, które powinny być wizytówkami naszego miasta, ale można śmiało powiedzieć, że to antywizytówki. To kamienice, podwórka, miejsca, których turyści przyjeżdżający do miasta nie powinny oglądać, ale czasem to po prostu niemożliwe, bo widać je z daleka. Zajrzyjcie do naszej galerii.