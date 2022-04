Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w naszym regionie. Zobacz, jakie dochody mają z podatków

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na dany rok dla gmin, powiatów i województw. Podstawą do wyliczenia wskaźników na 2022 rok były dane o dochodach podatkowych za 2020 r. wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Z zestawienia wynika, że najbogatszą gminą jest Kleszczów z kwotą 29 704,36 zł. W pierwszej dziesiątce znalazły się m.in. Polkowice (6 585,53) i Rewal (6 311,58). Wskaźnik dla najbogatszej lubuskiej gminy wynosi 3 313,07 zł, a dla najbiedniejszej - 1 028,56 zł.

W galerii przedstawiamy ranking lubuskich gmin od najbiedniejszej do najbogatszej.