Najdłuższy wiszący most na świecie? Sky Bridge jest całkiem niedaleko Żar. Niestety tanio nie będzie

Dolní Morava pełna atrakcji

Sky Walk to wyjątkowa atrakcja wznosząca się nad miastem Świeradów-Zdrój zaprowadzi Cię na wysokość 62 metrów, skąd roztacza się widok na miasto i okolicę. To tylko dwie godziny jazdy dla Lubuszan,…

Kolejna atrakcja Dolní Moravy, wiszący most, czyli Sky Bridge, powstaje nad Doliną Młynicką i swoimi wymiarami pobije dotychczas najdłuższy most na świecie, 516-metrowy most w portugalskim regionie Arouca, otwarty wiosną 2021 roku.

Most Sky Bridge 721 w liczbach

Godziny otwarcia i ceny biletów

Most Sky Bridge 721 będzie prowadzić od schroniska Slaměnka, nieopodal Ścieżki w Obłokach, ponad Doliną Młynicką, aż na zbocze góry Chlum. Otrzymał nazwę Sky Bridge 721. Po jego drugiej stronie turyści znajdą trasę edukacyjną „Most Czasu”, prezentującą walory przyrodnicze i historię regionu, od 1935 roku aż po współczesność. Według informacji na oficjalnej stronie Dolní Morava czynny on będzie od 9.30 do 18.00 od lipca do końca sierpnia, a początkowo od 10.00 do 17.00.