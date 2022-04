Najdroższe mieszkania w Żarach kosztują nawet ponad pół miliona złotych. Zobaczcie, jak wyglądają Aleksandra Łuczyńska

Ceny mieszkań w Żarach nie są małe i stale rosną. Za metr kwadratowy na rynku wtórnym zapłacimy nawet ok. 4 - 5 tys. zł, choć zdarzają się też wyższe oferty. Na rynku pierwotny ceny dochodzą nawet do ponad 6 tys. zł. Najdroższe mieszkania w mieście kosztują nawet ponad pół miliona złotych. To często luksusowe, piękne, apartamenty, dobrze wyposażone i w dobrej lokalizacji. Zerknijcie na oferty dziesięciu najdroższych mieszkań w Żarach z portalu Otodom.pl.