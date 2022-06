Najładniejsze nazwy ulic w Żarach. Czy wiecie gdzie się znajdują te miejsca? Małgorzata Fudali Hakman

W każdej miejscowości są jakieś ulice, Niektóre mają nazwy, a niektóre są tylko anonimowymi kreskami na mapie. Mamy dla was zestawienie najładniejszych zdaniem czytelników nazw ulic w Żarach. Kilka z nich trudno było znaleźć, bo nie mają nawet swoich tabliczek, a kilka będzie dla was zaskoczeniem, że takie istnieją w naszym mieście. Zapraszamy do Galerii. Naciśnij pierwsze zdjęcie i przesuwaj strzałkami.