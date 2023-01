Najpopularniejsze imiona nadawane w Żarach w 2022 roku. Urząd Stanu Cywilnego podaje najnowsze dane

Jakie imię wybrać dla dziecka? Podążać za modą, czy klasyką, a może postawić na coś zupełnie nowego, oryginalnego? Nadanie imienia to chyba to jedna z najtrudniejszych decyzji świeżo upieczonych rodziców. Warto pamiętać o tym, że dziecko będzie nosiło imię przez całe życie.

Imię powinno pasować do nazwiska

Zdrobniała forma danego imienia pięknie brzmi, gdy nasz potomek jest malutki, ale niekoniecznie będzie pasować do dorosłego człowieka. Istotne jest także to, by imię dobrze komponowało się z nazwiskiem. Decyzja bywa naprawdę trudna, rodzice, każde z osobna, mają często swoje typy, które zupełnie się ze sobą nie pokrywają. Dobrze jest zrobić listę ulubionych imion, może wspólne losowanie? Wielu rodziców czeka z nadaniem imienia już do narodzin dziecka.