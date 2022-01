Najpopularniejsze imiona w Żarach w 2021 roku. Urząd Stanu Cywilnego podaje najnowsze dane dotyczące liczby urodzeń i zgonów

Mamy listę imion żeńskich i męskich, które najbardziej spodobały się mieszkańcom Żar w minionym roku. Urząd Stanu Cywilnego podał najnowsze dane. Zobacz, jakie są trendy w nadawaniu imion w naszym mieście.

Mamy najnowsze dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Żarach dotyczące liczby narodzin i zgonów w minionym roku, ale także najchętniej nadawanych imion nowonarodzonym mieszkańcom miasta. Jak wiadomo wybranie imienia dla własnego dziecka bywa problematyczne. Rodzice nie zawsze są zgodni, a nierzadko swoje dwa grosze dokładają dziadkowie, znajomi, którzy chętnie udzielają porad. Czasem trudno osiągnąć kompromis w tej sprawie. Wiele osób podjęcie decyzji zostawia do chwili, gdy będą mogli po raz pierwszy zobaczyć swoje dziecko, by przekonać się, czy określone imię będzie pasować do potomka.

Najczęściej nadawane imiona w Żarach

Ważne jest również to, by imię ładnie komponowało się z nazwiskiem nowonarodzonego dziecka. Jakie imiona dla chłopców i dziewczynek królują obecnie w naszym mieście? Zobaczcie, które były nadawane najczęściej nowo narodzonym dzieciom w 2021 roku. Jakie są dziś trendy? Okazuje się, że niektóre imiona wypadły z czołówki, by ustąpić miejsca innym. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Urząd Stanu Cywilnego w Żarach