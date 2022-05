Nakręcił filmik i wygrał! MasterChef Junior odwiedził Szkołę Podstawową nr 10 w Żarach

Tak było w SP 10 w Żarach

Nakręcił filmik i wygrał!

[/sc]Wojtek wziął udział w konkursie - nakręcił filmik o tematyce ogrodniczej i wygrał! Jego pomysłowość i zaangażowanie zostały docenione. W filmie zaprezentował jak wysiewa całe spektrum roślin. To wystarczyło by wygrać! Dzięki wygranej Wojtka, chłopiec oraz jego szkolni koledzy spotkali się z MasterChef Pauliną oraz niezastąpionym Wujkiem Ogórkiem, którzy wspólnie poprowadzili event. Do wspólnej zabawy dzieci poderwała część rozrywkowa. W trakcie wydarzenia nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatowi w postaci profesjonalnego zestawu Youtubera (w jego skład wchodzi profesjonalny sprzęt do kręcenia filmików, m.in. mikrofon na stojak, kamera, statyw stołowy, lampa pierścieniowa) i pakietu produktów W. Legutko.

W szkole w Żarach wystąpił Wujek Ogórek - wykonawca utworu „Zdroworosne”, patronującego akcji i konkursowi #ZDROWOROSNA. Wujek Ogórek posiada swój kanał na Youtubie poświęcony dzieciom (1,72 tys. subskrybentów). Jest to ciekawa postać lubiana przez najmłodszych, dlatego spotkanie z nim było wyjątkowym przeżyciem dla uczniów szkoły w Żarach. Mogli oni wspólnie w Wujkiem Ogórkiem zaśpiewać piosenkę promującą zdrowe odżywianie i zachęcającą do zastąpienia słodyczy warzywami. Ogromną radość sprawiła dzieciom możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z MasterChef Pauliną i Wujkiem Ogórkiem.