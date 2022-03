Nie będzie walkoweru dla Delty-twierdzi LZPN. "Protest nie spełnia wymogów formalnych"

-Co do samej opinii Wydziału Gier nie komentuję jej, bo kto przeczytał treść tego paragrafu, sam potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie jaka powinna być decyzja. Szkoda, że po raz kolejny Regulamin LZPN "skopiowany" z uchwały PZPN pozostawia tyle możliwości interpretacji. W innych regulaminach związkowych jak np. w podkarpackim, jest to jasno wyjaśnione wszystko. U nas niestety... Czytanie ze zrozumieniem nie wystarcza.