Niedaleko Lubuskiego znajdziemy Polskie Malediwy. Niech was nie zwiedzie lazurowa woda i biały piasek. Jest tam niebezpiecznie! | ZDJĘCIA

- Byłem tam wielokrotnie, mówi Marcin Turczewski, mieszkaniec woj. Lubuskiego. - Zdarza mi się wstać wcześniej rano i zabrać w to miejsce rodzinę. Oczywiście o kąpaniu w żadnym wypadku nie ma mowy. Już samo przebywanie tam jest zabronione. Podziwiamy z daleka, w ciszy, ale widziałem raz jak małżeństwo z fotografem zorganizowało sobie tam plener ślubny. Mimo restrykcji nie dziwię im się. Trochę adrenaliny i pamiątka na całe życie - dodaje uśmiechając się.

Niedaleko Lubuskiego znajdziemy Polskie Malediwy. Niech was ...

Zbiorniki wodne pełne odpadów z elektrowni

O co chodzi z tym całym niebezpieczeństwem? Otóż tak zwane "Polskie Malediwy" to nic innego jak zbiorniki wodne, do których trafiał popiół z elektrowni w Adamowie (poniżej) oraz elektrowni konińskich.

Jeden z tych niebezpiecznych zbiorników ulokowany jest na wysokości wsi Gajówka, drugi spotkacie w okolicy Konina. To właśnie ich nieskazitelny wygląd, walory estetyczne są głównym powodem pielgrzymek turystów w tamtejsze okolice. Trzeba jednak mieć świadomość, że biały piasek, to nie piasek a wspomniany wyżej popiół z elektrowni. Mało tego! Sama "woda", która choć czysta, ma wysoki stopień zasadowości. Dlatego właśnie kontakt z nią jest dla żywej istoty bardzo niebezpieczny. Kąpiel w takiej "substancji" grozi poparzeniem skóry.